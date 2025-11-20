HIT Max Каталог Брошура 27 Ноември – 03 Декември 2025 и 20 Ноември – 26 Ноември 2025

В новата брошура на Hit Max ще откриете: Гюбек с шарена сол Мургаш 500 г – цена 12,49 лв.; Свински бут без кост, охладен, 1 кг – цена 8,99 лв.; Бри Briette натурално/ червено 60%, 125 г – цена 4,19 лв.; Кутия селекция сирена Castello 425 г – цена 12,99 лв.; Пастет птичи Аrgeta различни видове 95 г – цена 2,49 лв.; Тоалетна хартия Zewa Deluxe различни видове трипластова, 16 бр – цена 12,99 лв.; Филтърна кана за вода Аквафор Jasper 2,8 л с 3 филтъра синя/бяла/червена 1 бр – цена 27,99 лв.; Печен деликатес от свински гърди с кост 1 кг – цена 14,99 лв. и много други.

HIT Max Каталог Брошура 27 Ноември – 03 Декември 2025

HIT Max Каталог Брошура 20 Ноември – 26 Ноември 2025