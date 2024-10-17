HIT Max Каталог Брошура 24 Октомври – 30 Октомври 2024 и 17 Октомври – 23 Октомври 2024

В новия каталог-брошура магазини HIT Max ще откриете: Свинско контрафиле стек аламинут, охладен, 1 кг – цена 10,99 лв.; Краве сирене Чая, 1 кг – цена 11,49 лв.; Кълцана наденичка Екстра охладена, 1 кг – цена 11,49 лв.; Мляно месо смес 60/40 охладено, 1 кг – цена 10,69 лв.; Телешки гирос охладен, 1 кг – цена 16,99 лв.; Сурово сушен бут с чубрица, 1 кг – цена 17,99 лв.; Кренвирши Тандем От витрина обслужване, 1 кг – цена 12,99 лв.; Луканков колбас Закуска Лотос От витрина обслужване, 1 кг – цена 14,99 лв.; Бекон без кожа Ваго калъп От витрина обслужване, 1 кг – цена 15,99 лв.; Пуешко филе Премиум/ Виенска шунка КФМ От витрина обслужване, 1 кг – цена 28,99 лв.; Пастет с круша/ Мус гъши дроб Pate Grand – Mere От витрина обслужване, 1 кг – цена 25,99 лв.; Краве сирене Лесидрен, 1 кг – цена 10,99 лв.; Кашкавал от креве мляко Мургаш Годеч пита, 1 кг – цена 16,79 лв.; Кашкавал ръчен от креве мляко НДН пита, 1 кг – цена 17,99 лв. и много други.

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Магазини HIT Max ще откриете във квартали Младост и Връбница-Люлин в град София.

За повече информация, моля посетете сайта на HIT Max: www.hit-hypermarket.bg

HIT Max Каталог Брошура 24 Октомври – 30 Октомври 2024

HIT Max Каталог Брошура 17 Октомври – 23 Октомври 2024