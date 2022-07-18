HIT Max Каталог Брошура 21 Юли – 27 Юли 2022 и 14 Юли – 20 Юли 2022

Публикувано в на 19 юли 2022 Anna

В новия каталог-брошура на HIT Max ще откриете: Хитови предложения за сладоледи и шоколади: Сладолед Ескимо Голд различни видове, 450 г – цена 4,79 лв.; Сладолед Екселенс различни видове, 800 мл – цена 3,49 лв.; Сладолед Нирвана различни видове, 470 мл – цена 6,99 лв.; Шоколади Милка различни видове, 87-100 г – цена 1,99 лв.; Пиле на грил 1 брой + Сладолед Familia различни вкусове, 345 г – цена 10,99 лв.; Перилен препарат Persil гел/прах 40/36 пр/дуо капсули 26 броя/дискове 22 броя – цена 12,99 лв. и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози на супермаркети HIT Max тук.

Магазини HIT Max ще откриете във квартали Младост и Връбница-Люлин в град София.

За повече информация, моля посетете сайта на HIT Max: www.hit-hypermarket.bg

HIT Max Каталог Брошура 21 Юли – 27 Юли 2022

HIT Max Каталог Брошура 14 Юли – 20 Юли 2022

Tags: , , , , , , , , , ,

Още каталози от същата категория
ProMarket Каталог Брошура 22 Юли – 28 Юли 2022 и 15 Юли – 21 Юли 2022 ProMarket Каталог Брошура 22 Юли – 28 Юли 2022 и 15 Юли – 21 Юли 2022

В новия каталог-брошура на ProMarket ще откриете: Сладолед Nuii, разл. видове Nestle, 67 г - цена 2,69 ...
ЦБА Каталог Брошура 21 Юли – 27 Юли 2022 и 14 Юли – 20 Юли 2022 ЦБА Каталог Брошура 21 Юли – 27 Юли 2022 и 14 Юли – 20 Юли 2022

В новия каталог-брошура на ЦБА ще откриете: Monini Classico Маслиново масло Екстра върджин, 1 л - цена ...
Фантастико Брошура 21 Юли – 27 Юли 2022 и 14 Юли – 20 Юли 2022 Фантастико Брошура 21 Юли – 27 Юли 2022 и 14 Юли – 20 Юли 2022

В новия каталог-брошура на Фантастико ще откриете: Сладолед OREO; KITKAT; TOBLERONЕ, 480 мл - цена 7,99 лв.; ...