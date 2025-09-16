HIT Max Каталог Брошура 18 Септември – 24 Септември 2025 и 11 Септември – 17 Септември 2025

В новия каталог и брошура на HIT Max ще откриете: Почистващи препарати с марка Astonish различни видове 500-750 мл – цена 3,99 лв.; Комплект ел. четка Oral-B Vitality D100 Frozen/ Spiderman/ Lion King + калъф за пътуване 1 бр – цена 43,99 лв.; Витаминна вода DrWitt различни видове 750 мл – цена 1,81 лв.; Свински котлети нарязани, охладени, 1 кг – цена 8,29 лв.; Краве кисело мляко Боженци 2,2%, 400 г – цена 1,39 лв.; Почистващ препарат Domestos различни видове 1,25 л – цена 6,49 лв.; Белина Ace Стандарт, 1 л – цена 2,35 лв.; Кафява захар Голд Демерара Multipack 500 г – цена 2,79 лв.; Сурово-пушен метвурст от витрина с обслужване, 1 кг – цена 14,99 лв.; Мляно месо смес 60/40 охладено, 1 кг – цена 10,99 лв.; Шунка виенска/ Пуешко филе/ Луканков салам/ Луканка чановете КФМ Гастро, слайс, 400 г – цена 12,89 лв.; Наденица Стара планина варено-пушена Бони, 330 г – цена 5,99 лв.; Спианата Романа Пикант/ Салам Милано Coati, Фивепи от витрина с обслужване, 1 кг – цена 25,89 лв. и много други.

HIT Max Каталог Брошура 18 Септември – 24 Септември 2025

