HIT Max Каталог Брошура 17 Ноември – 23 Ноември 2022 и 10 Ноември – 16 Ноември 2022

Публикувано в на 15 ноември 2022 Anna

В новия каталог – брошура на HIT Max ще откриете: ОТ А ДО IA! Любимите немски продукти ia! Хляб IA! Тост хляб с масло, 500 г, цена – 1,69 лв.; Белени домати IA! нарязани/цели, 400 г, цена – 1,25 лв.; Корнишони IA! 670 г, цена – 2,29 лв.; Деликатесна шунка IA! слайс 100 г, цена – 2,99 лв.; Ориз басмати IA! 1 кг, цена – 4,49 лв.; Свинско месо за готвене охладено, 1 кг, цена – 7,49 лв.; Краве сирене Лесидрен, 1 кг, цена – 12,99 лв. и много други.

Разгледайте всички промоции на хранителни и битови стоки, както и специалните оферти за магазините в Младост и Люлин!

Разгледайте всички брошури и каталози на супермаркети HIT Max тук.

Магазини HIT Max ще откриете във квартали Младост и Връбница-Люлин в град София.

За повече информация, моля посетете сайта на HIT Max: www.hit-hypermarket.bg

HIT Max Каталог Брошура 17 Ноември – 23 Ноември 2022

HIT Max Каталог Брошура 10 Ноември – 16 Ноември 2022

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