HIT Max Каталог Брошура 16 Октомври – 22 Октомври 2025 и 09 Октомври – 15 Октомври 2025

В новия каталог и брошура на Дар ще откриете: Свинска плешка без кост, охладена, 1 кг – цена 8,99 лв.; Лютеница Дерони домашна едросмляна, 520 г – цена 4,90 лв.; Таблетки за съдомиялна машина Finish различни видове 54-94 бр – цена 30,99 лв.; Q-CONNECT Копирна хартия А4 80 г, 500 бели листа, 1 пак – цена 6,99 лв.; Сурово-сушено свинско филе чили / пиперена коричка / поръска от целина 1 к – цена 17,99 лв.; Сух салам от дивечово месо/ Домашен шпек/ Деликатесен салам Молерите, КФМ, 220 г – цена 7,49 лв.; Кашкавал от краве мляко Лесидрен пушен/ пикантен/ с градински подправки 200 – цена 4,89 лв.; Тръстикова захар нерафинирана Seeberger различни видове 500 – цена 3,99 лв.; Перилен препарат Persil Mega различни видове гел 80/88 пранета – цена 33,99 лв.; Комплект ароматизатор за WC Bref различни видове, 3х42 г/3х50 г – цена 6,99 лв. и много други.

Разгледайте всички промоции на хранителни и битови стоки, както и специалните оферти за магазините в Младост и Люлин!

Магазини HIT Max ще откриете във квартали Младост и Връбница-Люлин в град София.

За повече информация, моля посетете сайта на HIT Max: www.hit-hypermarket.bg

