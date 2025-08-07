HIT Max Каталог Брошура 14 Август – 27 Август 2025 и 31 Юли – 06 Август 2025

В новия каталог-брошура на Hit Max ще откриете: Свински врат стек без кост, охладен, 1 кг – цена 10,99 лв.; Прясно краве мляко 3,6% Булгареа Боженци, 1 л – цена 2,89 лв.; Сос Хайнц избрани видове, 400-800 г – цена 4,99 лв.; Мляно кафе Kimbo Italiano 2×250г – цена 15,99 лв.; Кълцана наденичка Екстра охладена, 1 кг – цена 10,99 лв.; ляно месо смес 60/40 охладено, 1 кг – цена 10,99 лв.; Телешка плешка охладена, 1 г – цена 21,99 лв. и много други.

HIT Max Каталог Брошура 14 Август – 27 Август 2025

HIT Max Каталог Брошура 07 Август – 13 Август 2025