HIT Max Каталог Брошура 12 Февруари – 18 Февруари 2026 и 05 Февруари – 11 Февруари 2026

В новия каталог брошура на Hit Max ще откриете: Свинско месо за готвене охладено, от витрина с обслужване, 1 кг – цена 4.24 €; Прясно краве мляко Верея 3%, 2 л – цена 2.55 €; Бонбониери сърце: Мон Шери, Рафаело, Роше 125-147г с -26%; Кафе мляно Тchibo Сицилия/Милано стил, 250 г – цена 5,62 €; Паста за зъби Aquafresh различни видове 125 мл – цена 1,68 €; Сушилник за дрехи Capello хоризонтален 18 м, 1 бр – цена 7.61 €; Кюфтета с лук/ кебапчета с бял пипер Тандем, 480 г – цена 3,58 € и много други.

