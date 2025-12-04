HIT Max Каталог Брошура 11 Декември – 17 Декември 2025 и 04 Декември – 10 Декември 2025

В новата брошура на Hit Max ще откриете: Одеяло Velvet Bio Dilios 130×170 см, охра/ бордо, 1 бр – цена 14,99 лв.; Свинска плешка без кост, охладена, 1 кг – цена 8,99 лв.; Краве масло Млекарката 82%, 250 г – цена 3,99 лв.; Коледни кърпи с бродерия в подаръчна опаковка 30х50 см, 500 г/м – цена 5,99 лв.; Кана електрическа VOX WK-1799 1,7 л, бяла, 2200W, BPA free Филтър за едри частици, 1 бр – цена 19,99 лв.; Q-CONNECT Копирна хартия А4 80 г, 500 бели листа, 1 пак – цена 6,99 лв. и много други.

Разгледайте всички промоции на хранителни и битови стоки, както и специалните оферти за магазините в Младост и Люлин!

Разгледайте всички брошури и каталози на супермаркети HIT Max тук.

Магазини HIT Max ще откриете във квартали Младост и Връбница-Люлин в град София.

За повече информация, моля посетете сайта на HIT Max: www.hit-hypermarket.bg

HIT Max Каталог Брошура 11 Декември – 17 Декември 2025

HIT Max Каталог Брошура 04 Декември – 10 Декември 2025

HIT Max Каталог Брошура Месни Предложения 2025