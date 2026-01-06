HIT Max Каталог Брошура 08 Януари – 14 Януари 2026 и 11 Декември 2025 – 07 Януари 2026

В новия каталог брошура на HIT Max ще откриете: Свинско месо за готвене охладено, от витрина с обслужване, 1 кг – цена 8,90 лв.; Бри/ Камембер Млековита 125/120 г – цена 3,29 лв.; Риба тон в собствен сос/ в олио/ в маслиново масло Ja! 185 – 195 г – цена 3,48 лв.; Мини моп за сухо и мокро почистване, 29.5х15.5 см., 1 бр – цена 3,99 лв.; Прясно пилешко филе от гърди НАНЮК 1 кг – цена 12,99 лв.; Сух салам от дивечово месо/ Домашен шпек/ Деликатесен салам Молерите, КФМ, 220 г – цена 7,49 лв.; Свински ребра Майстор Цветко лентови пушени От витрина с обслужване 1 кг – цена 12,69 лв.; Македонска наденица Кен Oт витрина с обслужване, 1 кг – цена 13,59 лв.; Кренвирши Маджаров От витрина с обслужване, 1 кг – цена 16 лв.; Жарено свинско филе Майстор Цветко Oт витрина с обслужване, 1 кг – цена 19,89 лв.; Луканка Родопа Троян Гастро От витрина с обслужване, 1 кг – цена 21,98 лв.; Соева/ овесена/ бадемова напитка Muller Vegan различни видове, 1 л – цена 5,98 лв.; Свински джолан готов без глутен Каза Модена 650 г – цена 10,99 лв. и много други.

Разгледайте всички промоции на хранителни и битови стоки, както и специалните оферти за магазините в Младост и Люлин!

Разгледайте всички брошури и каталози на супермаркети HIT Max тук.

Магазини HIT Max ще откриете във квартали Младост и Връбница-Люлин в град София.

За повече информация, моля посетете сайта на HIT Max: www.hit-hypermarket.bg

