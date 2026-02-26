HIT Max Каталог Брошура 05 Март – 11 Март 2026 и 19 Февруари – 04 Март 2026

В новата брошура на HitMax ще откриете: Макаронени изделия Де Чеко, избрани видове 500 г – цена 1.99 €; Свински врат стек без кост, охладен, 1 кг – цена 4.50 €; Краве масло Летящ Орел Deutsche Markenbutter 82%, 250 г – цена 1.84 €; Домати Чирио белени/рязани, 400 г – цена 0.99 €; Ориз Арборио Ризо Винола 1 кг – цена 2.99 €; BRITA филтърна система Глас Мемо Про 2,5 л, син, 1 бр – цена 45.00 €; Течен перилен препарат Perwoll, различни видове гел 60 пранета/капсули 35 бр – цена 11.75 €; Кафе Лаваца Куалита Роса 4х250 г – цена 18.91 € и много други.

Магазини HIT Max ще откриете във квартали Младост и Връбница-Люлин в град София.

HIT Max Каталог Брошура 05 Март – 11 Март 2026

HIT Max Каталог Брошура 19 Февруари – 04 Март 2026

HIT Max Каталог Брошура Месни Предложения 2025