В новия каталог и брошура на HIT Max ще откриете: Свинско месо за готвене охладено, от витрина с обслужване, 1 кг – цена 8,99 лв.; Комплект раница Strings Pro/ Zipper Pro/ Zipper Cube 43×29х22 см, различни мотиви + спортна торба/ мешка, 1 бр – цена 39,99 лв.; Телешка сушеница / луканка/ Филе Елена/ Горнооряховски телешки суджук Стефанов, слайс, 80 г – цена 3,79 лв.; Шунка Тандем Чешка / печена слайс 160 г Шунка Тандем класик слайс 200 г – цена 5,49 лв.; Филе Елена/ роле Tрапезица/ врат Тракия Димитър Маджаров слайс 80 г – цена 5,49 лв.; Зърнени закуски Nestle Куки крисп/ Lion Cereal/ Нескуик/ Кит кат 550 – 625 г – цена 7,79 лв.; 5-вида екзотични плодове, леко подсладени в консерва Ja! 410 г – цена 2,99 лв.; Вафли без глутен захар и лактоза Lea Life какао/ванилия, 95 г – цена 1,99 лв.; Пилешки бонфиленца с корфлекс Сами-М 1 кг – цена 15,49 лв. и много други.

Разгледайте всички промоции на хранителни и битови стоки, както и специалните оферти за магазините в Младост и Люлин!

Разгледайте всички брошури и каталози на супермаркети HIT Max тук.

Магазини HIT Max ще откриете във квартали Младост и Връбница-Люлин в град София.

За повече информация, моля посетете сайта на HIT Max: www.hit-hypermarket.bg

HIT Max Каталог Брошура 04 Септември – 10 Септември 2025