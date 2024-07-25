HIT Max Каталог Брошура 01 Aвгуст – 07 Aвгуст 2024 и 25 Юли – 31 Юли 2024

В новия каталог-брошура магазини HIT Max ще откриете: Свински бут без кост, охладен, 1 кг – цена 8,69 лв.; Наденица Чоризо за скара, 1 кг – цена 9,99 лв.; Краве сирене Родопско, 1 кг – цена 10,49 лв.; Домати розови сорт Розова магия, 1 кг – цена 3,99 лв.; Краставици, 1 кг – цена 2,99 лв.; Телешки салам Тандем в естествена обвивка от витрина за обслужване, 1 кг – цена 13,99 лв.; Пушено пуешко месо екстра Майстпр Цветко от витрина за обслужване, 1 кг – цена 21,99 лв.; Телешки шол охладен екстра от витрина за обслужване, 1 кг – цена 22,99 лв.; Мляно месо 100% свинско охладено, 1 кг – цена 8,49 лв.; Краве сирене Хана насипно, 1 кг – цена 9,79 лв.; Краве сирене Хана вакуум, 1 кг – цена 11,49 лв.; Краве кисело мляко Олимпус 3,6%, 400 гр – цена 1,39 лв.; Краве кисело мляко Олимпус 4,5%, 400 гр – цена 1,55 лв.; Краве кисело мляко Боженци 3,6%, 400 гр – цена 1,35 лв.; Прясно краве мляко 3,7% Чудно Верея, 1 л – цена 2,79 лв. и много други.

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Магазини HIT Max ще откриете във квартали Младост и Връбница-Люлин в град София.

За повече информация, моля посетете сайта на HIT Max: www.hit-hypermarket.bg

HIT Max Каталог Брошура 01 Aвгуст – 07 Aвгуст 2024

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