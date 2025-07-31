В новия каталог-брошура на магазин Flora ще откриете: СВИНСКИ ВРАТ С КОСТ, охладен продукт, 1 кг – цена 7,99 лв.; Мляно месо 100% телешко, охладен продукт, 1 кг – цена 15,99 лв.; ШОЛ ОТ СВИНСКИ БУТ, охладен продукт, 1 кг – цена 7,99 лв.; ПИЛЕШКО ПАРТИ БУТЧЕ, охладен продукт, 1 кг – цена 4,89 лв.; ГАЗИРАНА НАТУРАЛНА МИНЕРАЛНА ВОДА ПЕРИЕ 330 МЛ – цена 2,49 лв.; ЛУКАНКОВ САЛАМ КОСТЕЛЕЧ ЛОВДЖИЙСКИ 500Г – цена 10,49 лв.; ЛУКАНКА/СУДЖУК СУШЕНИЦА БАБЕК ПЕРЕЛИК 160/180Г – цена 5,49 лв.; ПЕТРОХАН/БАБЕК ПУЕШКО ФИЛЕ МАЙСТОР ЦВЕТКО СЛАЙС 100г – цена 2,99 лв.; ПАТЕШКА САЗДЪРМА ТЪРНОВСКИ МАЙСТОРИ ВАК, 1 кг – цена 12,29 лв.; КОЛБАС ФЕРМАТА ТЕЛЕШКИ/ КАМЧИЯ/ ХАМБУРГСКИ 270+30Г ГРАТИС – цена 1,55 лв.; БЛАНШИРАНИ КАРТОФИ WORLD OF TASTE ВИДОВЕ 750-1000г – цена 4,19 лв.; ХЕРИНГА МАРИНОВАНА САЛМАРИС С ЛИМОН ПИКАНТНА 220Г – цена 2,99 лв. и много други.

Всички необходими хранителни и нехранителни стоки за дома ще откриете в Бургас – в Супермаркет Флора! Разгледайте свежите предложения!

Магазин Флора ще откриете на адрес: гр.Бургас, ж.к.Лазур, бл.166 в сграда ПАНОРАМА ФЛОРА.

Flora Каталог Брошура 31 Юли – 06 Август 2025