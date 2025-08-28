Flora Каталог Брошура 28 Август – 03 Септември 2025

В новия каталог и брошура на Flora ще откриете: СВИНСКИ ВРАТ С КОСТ, ОХЛАДЕН ПРОДУКТ, КГ – цена 8,49 лв.; СВИНСКИ ГЪРДИ БЕЗ КОСТ, ОХЛАДЕН ПРОДУКТ, КГ – цена 10,99 лв.; МЛЯНО МЕСО 100% ТЕЛЕШКО, ОХЛАДЕН ПРОДУКТ, КГ – цена 15,99 лв.; СУДЖУК ЗА СКАРА ЖАР, ОХЛАДЕН ПРОДУКТ, 250 гр – цена 2,49 лв.; ПИЛЕШКА ПЪРЖОЛА БЕЗ КОЖА ОВКУСЕНА, ОХЛАДЕН ПРОДУКТ, КГ – ЦЕНА 9,99 ЛВ.; ШОКОЛАД ТОБЛЕРОН МЛЕЧЕН 100г – ЦЕНА 0,99 ЛВ.; БАБЕКОВА СЛАНИНА КРУМ МУШЕВ ВАК, КГ – ЦЕНА 16,99 ЛВ.; КОЛБАС НАРОДЕН ХАМБУРГСКИ/ КАМЧИЯ/ТЕЛЕШКИ, КГ – ЦЕНА 7,49 ЛВ.; БЛАНШИРАНИ КАРТОФИ WORLD OF TASTE ВИДОВЕ 750-1000Г, ЗАМРАЗЕН ПРОДУКТ – ЦЕНА 3,89 ЛВ.; ПИЛЕШКИ СТРИПС ПРЕМИУМ САМИ-М С КОРИФЛЕЙКС/ КЕНТЪКИ, 1КГ, ЗАМРАЗЕН ПРОДУКТ – ЦЕНА 15,39 ЛВ.; КЮФТЕ С БЕКОН БОНИ ПАЛИ ГРИЛА 400Г, ОХЛАДЕН ПРОДУКТ – ЦЕНА 5,29 ЛВ.; КИСЕЛО МЛЯКО МАНОЛЕ КОЗЕ/ОВЧЕ БИВОЛСКО, 530 Г – ЦЕНА 4,29 ЛВ. И МНОГО ДРУГИ.

Всички необходими хранителни и нехранителни стоки за дома ще откриете в Бургас – в Супермаркет Флора! Разгледайте свежите предложения!

Магазин Флора ще откриете на адрес: гр.Бургас, ж.к.Лазур, бл.166 в сграда ПАНОРАМА ФЛОРА.

