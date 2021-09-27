Flora Каталог Брошура 27 Септември – 10 Октомври 2021

Публикувано в на 27 септември 2021 admin

В новата брошура-каталог Flora ще откриете: Свински врат с кост, 1 кг – цена 5,79 лв.; Пилешко филе, 1 кг – цена 7,89 лв.; Шоколад Милка бадем и трюфел, 300 гр – цена 3,89 лв.; Кафе Давидоф инстантно 100 гр или мляно 250 гр – цена 7,49 лв.; Руло Балкони Ролино, различни видове, 6×37 гр – цена 2,15 лв.; Сирене синьо Кастело, 100 гр – цена 3,09 лв.; Филе Елена слайс, 80 гр – цена 4,29 лв. и много други.

Нов магазин за хранителни стоки отвори в Бургас – Супермаркет Флора! Разгледайте свежите предложения:

Магазин Флора ще откриете на адрес: гр.Бургас, ж.к.Лазур, бл.166 в сграда ПАНОРАМА ФЛОРА.

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