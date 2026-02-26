Flora Каталог Брошура 26 Февруари – 04 Март 2026
В новата брошура на Flora ще откриете: СВИНСКИ ВРАТ С КОСТ – цена 3.55 €; ШОКОЛАДОВИ БОНБОНИ ФЕРЕРО РОШЕ ДИАМАНТ 300Г – цена 7.89 €; ТЕЧЕН ШОКОЛАД МИЛКА 350г – цена 2.99 €; ТОАЛЕТНА ХАРТИЯ EMEKA ПАРАДАЙС 32+8БР – цена 9.20 €; КАРТОФИ КГ – цена 0.33 €; Шунка бейби/Пуешка КФМ слайс 120 гр – цена 1,99 €; Шпек сух Бургас Перелик, 230+20 г – цена 2,35 €; Кашкавал краве Маджаров Витоша, 380 гр – цена 5,62 € и много други.
Всички необходими хранителни и нехранителни стоки за дома ще откриете в Бургас – в Супермаркет Флора! Разгледайте свежите предложения!
Магазин Флора ще откриете на адрес: гр.Бургас, ж.к.Лазур, бл.166 в сграда ПАНОРАМА ФЛОРА.
