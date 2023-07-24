В новия каталог-брошура на Flora ще откриете: Шол от свински бут, охладен продукт, 1 кг – цена 10,89 лв.; Свинско/ пилешко шишче със зеленчуци, охладен продукт, 1 кг – цена 12,99 лв.; Свинско мляно месо, охладен продукт 100%, 1 кг – цена 9,49 лв.; Телешки шол, охладен продукт, 1 кг – цена 16,49 лв.; Пилешко филе, охладен продукт, 1 кг – цена 12,99 лв.; Кашкавал от краве мляко Саяна, 1 кг – цена 15,99 лв. и много други

Всички необходими хранителни и нехранителни стоки зо дома ще откриете в Бургас – в Супермаркет Флора! Разгледайте свежите предложения!

Магазин Флора ще откриете на адрес: гр.Бургас, ж.к.Лазур, бл.166 в сграда ПАНОРАМА ФЛОРА.

Flora Каталог Брошура 24 Юли – 06 Август 2023