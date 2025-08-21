В новия каталог и брошура на Flora ще откриете: СВИНСКИ РЕБЪРЦА МАРИНОВАНИ КГ, ОХЛАДЕН ПРОДУКТ – цена 7,89 лв.; СВИНСКИ КОТЛЕТ КГ, ОХЛАДЕН ПРОДУКТ – цена 7,99 лв.; ПРЕСЕН СУДЖУК ЗА СКАРА кг, ОХЛАДЕН ПРОДУКТ – цена 9,49 лв.; ПИЛЕШКО ПАРТИ БУТЧЕ КΓ , ОХЛАДЕН ПРОДУКТ – цена 4,89 лв.; БИСКВИТИ ДАЙДЖЕСТИВ ШИК ШОК МЛЕЧЕН/ДАРК 300г – цена 2,49 лв.; ГАЗИРАНА НАПИТКА ВЕ ВИДОВЕ КЕН 330 МЛ – цена 0,99 лв.; ШОКОЛАДОВИ БОНБОНИ ТРУФИНО ДЕЛУКС 325Г – цена 12,99 лв.; АМБАРИЦА РОДОПА ПАЗАРДЖИК EKO MEC СЛАЙС160Г – цена 4,29 лв.; УДИВИТЕЛНА ЛУКАНКОВА НАДЕНИЦА БОНИ 330+170Г – цена 4,99 лв.; КРЕНВИРШ БОНИ МИНИ ВИНЕР С ТОПЕНО СИРЕНЕ 200Г – цена 2,49 лв.; ЕЧЕНИ СВИНСКИ УШИ ДЕЛФИНА ВАК.КГ – цена 15,49 лв.; КИСЕЛО МЛЯКО РОДОЛЕЯ ДОМАШНО С КАЙМАК 4% 2кг – цена 6,49 лв.; КОНФИТЮР ПАРЧЕТА ДЖЕМ И ДЖЕМ ГОРСКИ ПЛОДОВЕ КАПИНА/СМОКИНЯ КАЙСИЯ 360Г – цена 2,79 лв. и много други.
Всички необходими хранителни и нехранителни стоки за дома ще откриете в Бургас – в Супермаркет Флора! Разгледайте свежите предложения!
Магазин Флора ще откриете на адрес: гр.Бургас, ж.к.Лазур, бл.166 в сграда ПАНОРАМА ФЛОРА.
Flora Каталог Брошура 21 Август – 27 Август 2025