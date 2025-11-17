Flora Каталог Брошура 20 Ноември – 26 Ноември 2025 и 13 Ноември – 19 Ноември 2025

В новия каталог-брошура на магазини Flora ще откриете: СВИНСКИ ВРАТ С КОСТ КГ, охладен продукт, 1 кг – цена 7,49 лв.; МЛЯНО МЕСО 100% СВИНСКО КГ, охладен продукт, 1 кг – цена 8,49 лв.; ПИЛЕШКО ФИЛЕ КГ, охладен продукт, 1 кг – цена 12,79 лв.; Пилешки крила, охладен продукт, 1 кг – цена 3,99 лв.; НАДЕНИЦА ДОМАШНА РОДОПА ТРОЯН КГ, охладен продукт, 1 кг – цена 11,59 лв.; БАБЕКОВА СЛАНИНА КРУМ МУШЕВ ВАК.КГ – цена 16,99 лв.; ПИЛЕШКО ФИЛЕ ПУШЕНО РОДОПА ТРОЯН ВАК КГ – цена 14,49 лв.; КОЛБАС ЧИЧОВЦИ ТЕЛЕШКИ/ ХАМБУРГСКИ/ КАМЧИЯ 400Г – цена 2,99 лв.; БАГЕТА ФРЕНСКА МАНТИНГА С ЧЕСНОВА ПАСТА/С МАСЛО И БИЛКИ – цена 3,99 лв.; ЗАКУСКА ЗДРАВЕЦ ЗЪРНЕН МИКС 178Г – цена 1,59 лв.; САЛАТА БОБ С ЛЮТЕНИЦА ТРАДИЦИЯ ЗА ТРАПЕЗАТА КГ – цена 6,89 лв.; ИНСТАНТНИ Нудъли DUDOMI ТЕЛЕШКО 70 Г – цена 0,65 лв. и много други

Всички необходими хранителни и нехранителни стоки за дома ще откриете в Бургас – в Супермаркет Флора! Разгледайте свежите предложения!

Магазин Флора ще откриете на адрес: гр.Бургас, ж.к.Лазур, бл.166 в сграда ПАНОРАМА ФЛОРА.

