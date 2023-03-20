В новия каталог-брошура на магазини Flora ще откриете: Свински шол, 1 кг – цена 8,49 лв.; Охладен продукт Свински врат с кост, 1 кг – цена 7,49 лв.; Охладен продукт Агнешко месо за готвене, 1 кг – цена 17,99 лв.; Охладен продукт Пилешко филе, 1 кг – цена 9.99 лв.; Кашкавал от краве мляко Ралица, 1 кг – цена 23,59 лв.; Сирене от краве мляко от Мандрата, 1 кг – цена 11,89 лв.; Цедено мляко Вайдеглюк, 1 кг – цена 3,99 лв. и много други.

Всички необходими хранителни и нехранителни стоки зо дома ще откриете в Бургас – в Супермаркет Флора! Разгледайте свежите предложения!

Магазин Флора ще откриете на адрес: гр.Бургас, ж.к.Лазур, бл.166 в сграда ПАНОРАМА ФЛОРА.

Flora Каталог Брошура 20 Март – 02 Април 2023