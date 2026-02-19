Flora Каталог Брошура 19 Февруари – 25 Февруари 2026

Публикувано в на 19 февруари 2026

В новия каталог брошура на Flora ще откриете: СВИНСКО КОНТРА ФИЛЕ КГ, охладен продукт, 1 кг – цена 3,99 €; СВИНСКИ ГЪРДИ С КОСТ И КОЖА КГ, охладен продукт, 1 кг – цена 3,99 €; ПИЛЕШКИ КРИЛА КГ, охладен продукт, 1 кг – цена 1,99 €; ПИЛЕ ЛУДОГОРСКО КГ, охладен продукт, 1 кг – цена 2,69 €; НАДЕНИЦА ДОМАШНА РОДОПА ТРОЯН КГ, охладен продукт, 1 кг – цена 5,55 €; КАРНАЧЕ ПИКАНТ КГ, охладен продукт, 1 кг – цена 5,99 €; ЛУКАНКА ЧОРБАДЖИЙСКА 250г + СУШЕНИЦА ЧОРБАДЖИЙСКА 140Г ЕЛИТ MEC – цена 3,49 €; КАФЕ НЕСТЛЕ ДОЛЧЕ ЕСПРЕСО ИНТЕНСО/ КОРТАДО/АРДЕНЗА КАПСУЛИ 214-238ГР 30+4БР – цена 8,68 €; ЛУКАНКА МОЛЕРИТЕ ТЕЛЕШКА ДОМАШНА КФМ 170Г – цена 3,75 €; СИРЕНЕ ТОПЕНО ПРЕЗИДЕНТ СЕКТОРНО НАТУРАЛНО 140Г – цена 2,35 €; ИНСТАНТНИ нудъли DUDOMI С ВКУС НА ПИЛЕ ТЕЛЕШКО АЙВАР 70г – цена 0,33 € и много други.

Всички необходими хранителни и нехранителни стоки за дома ще откриете в Бургас – в Супермаркет Флора! Разгледайте свежите предложения!

Магазин Флора ще откриете на адрес: гр.Бургас, ж.к.Лазур, бл.166 в сграда ПАНОРАМА ФЛОРА.

Flora Каталог Брошура 19 Февруари – 25 Февруари 2026

