В новия каталог и брошура на Flora ще откриете: СВИНСКИ ДЖОЛАН БЕЗ КОСТ ΚΓ ΟΧΛΑΔΕH ПРОДУКТ – цена 7,98 лв.; СВИНСКИ ВРАТ БЕЗ КОСТ КГ ΟΧΛΑΔΕH ПРОДУКТ – цена 9,99 лв.; ПИЛЕШКО БУТЧЕ КΓ ΟΧΛΑΔΕH ПРОДУКТ – цена 4,39 лв.; ПЕТРОХАН ЗА СКАРА РОДОПА ТРОЯН КГ ΟΧΛΑΔΕH ПРОДУКТ – цена 11,49 лв.; СУДЖУК ЗА СКАРА И СУШЕНЕ „ПРИ ВАНЯ“ СТРАНДЖАНСКО Дядо ЗА СУШЕНЕ „ПРИ ВАНЯ“ КГ ΟΧΛΑΔΕH ПРОДУКТ – цена 14,29 лв.; ВАРЕНО ПУШЕНО ПИЛЕШКО БУТЧЕ ГРАДУС ВАК, КГ – цена 7,69 лв.; НАДЕНИЦА ДЕЛИКАТЕС ЖИТНИЦА МАКЕДОНСКА ЛЮТА МАКЕДОНСКА 25Р/360Г – цена 4,55 лв.; СВИНСКА ПАСТЫРМА EKO MEC СЛАЙС 100 Г/ КАЙСЕРОВАН „ВРАТ ТРАКИЯ EKO MEC СЛАЙС 100Г – цена 4,79 лв.; ЛУКАНКА СМЯДОВСКА КФМ СЛАЙС 100Г САЛАМ ЗАКУСКА СЛАЙС КФМ 160Г – цена 3,79 лв.; ШОКОЛАДОВИ БОНБОНИ РОШЕН АСОРТМЕНТ ВИДОВЕ 145/154г – цена 4,99 лв.; ОМЕКОТИТЕЛ СЕМАНА ЕКСТРА Semana FRESN ФРЕШ BRIGHT SKY 2Х1500 МЛ – цена 12,99 лв. и много други.
Всички необходими хранителни и нехранителни стоки за дома ще откриете в Бургас – в Супермаркет Флора! Разгледайте свежите предложения!
Магазин Флора ще откриете на адрес: гр.Бургас, ж.к.Лазур, бл.166 в сграда ПАНОРАМА ФЛОРА.
Flora Каталог Брошура 18 Септември – 24 Септември 2025