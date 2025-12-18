Flora Каталог Брошура 18 Декември – 24 Декември 2025

18 декември 2025

В новата брошура на Flora ще откриете: ТУРШИЯ ЦАРСКА БОРКОНИ 1000 г — цена 4,49 лв.; РЯЗАНО ЗЕЛЕ БОРКОНИ 1000Γ — цена 3,79 лв.; ЛЮТИ ЧУШКИ БИБЕРИЯ ЧЕРВЕНИ ТАТ 330Г – цена 2,49 лв.; КИСЕЛИ КРАСТАВИЧКИ КРЪСТЕВ 680г – цена 2,29 лв.; ПРОШУТО КОТТО КЛУБ БЕЧЕЛИ КГ – цена 16,99 лв.; ЛУКАНКА КАРЛОВСКА БОНИ 210-40Г ГРАТИС – цена 7,19 лв.; СТРАНДЖАНСКО Дядо ТЪРНОВСКИ МАЙСТОРИ HOTODY КГ – цена 28,59 лв.; ФИЛЕ ЕЛЕНА/ПАСТЪРМА 100Г/ ЛУКАНКОВ САЛАМ 140Г СЛАЙС ПЕРЕЛИК – цена 4,39 лв. и много други.

Всички необходими хранителни и нехранителни стоки за дома ще откриете в Бургас – в Супермаркет Флора! Разгледайте свежите предложения!

Магазин Флора ще откриете на адрес: гр.Бургас, ж.к.Лазур, бл.166 в сграда ПАНОРАМА ФЛОРА.

