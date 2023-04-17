Flora Каталог Брошура 17 Април – 30 Април 2023

Публикувано в на 17 април 2023 Mladen

В новия каталог-брошура на Flora ще откриете: Свински врат без кост, охладен продукт, 1 кг – цена 9,99 лв.; Телешко месо за готвене, охладен продукт, 1 кг – цена 14,99 лв.; Пилешко бутче, охладен продукт, 1 кг – цена 4,39 лв.; Петрохан за скара Жар, охладен продукт, 200 гр – цена 1,59 лв.; Кашкавал от краве мляко, 1 кг – цена 14,69 лв.; Салата тиквички с млечен сос, 1 кг – цена 8,49 лв.; Маслини Услу – цена 4,99 лв. и много други.

Всички необходими хранителни и нехранителни стоки зо дома ще откриете в Бургас – в Супермаркет Флора! Разгледайте свежите предложения!

Магазин Флора ще откриете на адрес: гр.Бургас, ж.к.Лазур, бл.166 в сграда ПАНОРАМА ФЛОРА.

Flora Каталог Брошура 17 Април – 30 Април 2023

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