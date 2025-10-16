Flora Каталог Брошура 16 Октомври – 22 Октомври 2025

Публикувано в на 16 октомври 2025 admin

В новия каталог-брошура на Flora ще откриете: ЛУКАНКА МЕРАКЛИЙСКА ТЪРНОВСКИ МАЙСТОРИ 190г – цена 3,39 лв.; ШПЕК СТАРОПЛАНИНСКИ РОДОПА ТРОЯН 200г – цена 2,99 лв.; СИРЕНЕ КРАВЕ КИСЕЛОВО КГ – цена 9,59 лв.; ПРЯСНО МЛЯКО ВАРЕНО БОР ЧВОР 3% 1Л – цена 1,99 лв.; СВИНСКО КОНТРАФИЛЕ ΚГ – цена 8,89 лв.; Компот ПРАСКОВА КРЪСТЕВ 680г – цена 2,39 лв.; КАФЕ МЛЯНО ЛАВАЦА КРЕМА ГУСТО КЛАСИК 250 г – цена 9,99 лв.; БИСКВИТИ ПЕТИТ БЬОР С МАСЛО ПАПАДОПОЛУС 3X225Г -цена 3,99 лв. и много други.

Всички необходими хранителни и нехранителни стоки за дома ще откриете в Бургас – в Супермаркет Флора! Разгледайте свежите предложения!

Магазин Флора ще откриете на адрес: гр.Бургас, ж.к.Лазур, бл.166 в сграда ПАНОРАМА ФЛОРА.

Flora Каталог Брошура 16 Октомври – 22 Октомври 2025

Тагове: , , , , , , , , , , , ,

Още каталози от същата категория
Билла Каталог Брошура 16 Октомври – 22 Октомври 2025 Билла Каталог Брошура 16 Октомври – 22 Октомври 2025

В новия каталог-брошура на Билла ще откриете: Картофи 5кг - цена 3.25 ЛВ. 1.66€; БЪЛГАРСКА ФЕРМА Пилешко ...
ЛИДЛ Каталог Брошура 20 Октомври – 26 Октомври 2025 и 13 Октомври – 19 Октомври 2025 ЛИДЛ Каталог Брошура 20 Октомври – 26 Октомври 2025 и 13 Октомври – 19 Октомври 2025

В новия каталог и брошура на ЛИДЛ ще откриете: Devin Минерална или изворна вода 6 x 1.8 ...
HIT Max Каталог Брошура 23 Октомври – 29 Октомври 2025 и 16 Октомври – 22 Октомври 2025 HIT Max Каталог Брошура 23 Октомври – 29 Октомври 2025 и 16 Октомври – 22 Октомври 2025

В новия каталог и брошура на Дар ще откриете: Свинска плешка без кост, охладена, 1 кг - ...