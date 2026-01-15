Flora Каталог Брошура 15 Януари – 21 Януари 2026

Публикувано в на 15 януари 2026

В новия каталог-брошура на магазини Flora ще откриете: Свински котлет, охладен продукт, 1 кг – цена 6,98 лв.; СУДЖУК СТРАНДЖАНСКО ДЯДО ПРИ ВАНЯ ЗА СКАРА, охладен продукт, 1 кг – цена 15,10 лв.; Пилешки крила, охладен продукт, 1 кг – цена 3,89 лв.; БЛАНШИРАНИ КАРТОФИ СЪНИ ФРАЙС 1КГ, охладен продукт, 1 кг – цена 4,28 лв.; ПАНИРАН КАШКАВАЛ TоCT САМИ М 840Г, охладен продукт, 1 кг – цена 9,76 лв.; ПИЦА ПАСИОНАТА ПРОШУТО/ КАПРИЧОЗА/ЧЕТИРИ СИРЕНА МОЦАРЕЛА 320г/335Г, охладен продукт – цена 5,48 лв.; ЛУКАНКА СЛАЙС ЛУКАНКА КОПРИВЩЕНСКА ЕЛИТ МЕС СЛАЙС 160Г – цена 3,89 лв.; ЩПЕК ВЕЛИКО ТЪРНОВО Лукс ЕЛИТ МЕС Кг – цена 18,95 лв.; НАДЕНИЦА МАКЕДОНСКА ДЕЛИКАТЕС ЖИТНИЦА ЛЮТА 2БР/360Г – цена 4,48 лв.; КИСЕЛО МЛЯКО ЗДРАВЕЦ ДОМАШНО С КАЙМАК 4% 950г – цена 4,67 лв.; ПРОТЕИНОВА БИСКВИТА FIT SPO 20Г ПРОТЕИН ТРОЕН ШОКОЛАД ВАНИЛИЯ/БАНАН ПОРТОКАЛ 70Г – цена 2,93 лв.; ХЛЯБ ЗА ТОСТЕР ЗЛАТНА ДОБРУДЖА БЯЛ ПШЕНИЧЕН ПЪЛНОЗЪРНЕСТ 500Г – цена 1,90 лв.; РИБА ТОН ФИЛЕ ГОЛДЪН ФИШ СОБСТВЕН СОС СЛЪНЧОГЛЕДОВО МАСЛО 160Г – цена 3,19 лв.; ШОКОЛАД МИЛКА ТРОШЕНИ ЛЕШНИЦИ ЛЕШНИЦИ И СТАФИДИ ЦЯЛ ЛЕШНИК/МЛЯН ЛЕШНИК/ЕКСТРА КАКАО 100 – цена 2,46 лв. и много други.

Всички необходими хранителни и нехранителни стоки за дома ще откриете в Бургас – в Супермаркет Флора! Разгледайте свежите предложения!

Магазин Флора ще откриете на адрес: гр.Бургас, ж.к.Лазур, бл.166 в сграда ПАНОРАМА ФЛОРА.

