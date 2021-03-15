Flora Каталог Брошура 15 Март – 28 Март 2021

В новия каталог-брошура на Flora ще откриете: Свински врат без кост, 1 кг – цена 7,29 лв.; Агнешко бутче, 1 кг – цена 14,59 лв.; Телепко мляно месо, 1 кг – цена 8,89 лв.; Шоколадови бонбони Пергале Пролет млечни, 125 гр – цена 2,79 лв.; кафе разтворимо Давидоф Еспресо 57/Рич Арома/ Файн Арома, 100 гр – цена 7,49 лв.; Шоколад Йон млечен Цели бадеми или Цели лешници, 100 гр – цена 1,99 лв. и много други.

Нов магазин за хранителни стоки отвори в Бургас – Супермаркет Флора! Разгледайте свежите предложения:

Магазин Флора ще откриете на адрес: гр.Бургас, ж.к.Лазур, бл.166 в сграда ПАНОРАМА ФЛОРА.