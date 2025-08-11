Flora Каталог Брошура 14 Август – 20 Август 2025 и 07 Август – 13 Август 2025

В новия каталог и брошура на Flora ще откриете: СВИНСКИ ВРАТ БЕЗ КОСТ КГ БГ ОХЛАДЕН ПРОДУКТ – цена 9,99 лв.; МЛЯНО МЕСО 100% СВИНСКО КГ ОХЛАДЕН ПРОДУКТ – цена 8,29 лв.; ПИЛЕШКО ФИЛЕ КГ ОХЛАДЕН ПРОДУКТ – цена 12,49 лв.; ПИЛЕШКО БУТЧЕ КГ ОХЛАДЕН ПРОДУКТ – цена 4,39 лв.; БИСКВИТИЕРА ЛАМБЕРТИ СЕЛЕКЦИЯ 520Г – цена 10,99 лв.; ШОКОЛАДОВИ БОНБОНИ МИЛЕТЕ ВИДОВЕ 125Г – цена 4,89 лв.; ЛУКАНКОВ КОЛБАС АМБАРИЦА ЕЛИТ МЕС 250г – цена 4,39 лв.; ЛУКАНКА ТЕЛЕШКА МОЛЕРИТЕ ДОМАШНА 170 г – цена 7,29 лв.; СУДЖУК ТЕЛЕШКИ МОЛЕРИТЕ ДОМАШЕН 170г – цена 7,59 лв.; ПАСТЪРМА/ ФИЛЕ ЕЛЕНА ЧИЧОВЦИ СЛАЙС 100г – цена 5,29 лв.; ШУНКА БРАВО СВИНСКА ПИЛЕШКА/ПУЕШКА СЛАЙС 170/200г – цена 2,69 лв.; СЛАНИНА ЦАРСКА ПУШЕНА РОДОПА ТРОЯН ВАК.КГ – цена 13,89 лв.; ТОПЕНО СИРЕНЕ СЕКТОРНО БЕЛ АМИ МЕГЛЕ НАТУРАЛНО МИКС ПОДПРАВКИ 140Г – цена 2,99 лв. и много други.

Всички необходими хранителни и нехранителни стоки за дома ще откриете в Бургас – в Супермаркет Флора! Разгледайте свежите предложения!

Магазин Флора ще откриете на адрес: гр.Бургас, ж.к.Лазур, бл.166 в сграда ПАНОРАМА ФЛОРА.

Flora Каталог Брошура 14 Август – 20 Август 2025

Flora Каталог Брошура 07 Август – 13 Август 2025

