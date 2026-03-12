В новата брошура-каталог на Flora ще откриете: НАДЕНИЦА ЦАРЕВЕЦ ЕЛИТ МЕС КГ – цена 2.79 €; СУДЖУК СТРАНДЖАНСКО Дядо ПРИ ВАНИ ЗА СКАРА И СУШЕНЕ КГ – цена 7.95 €; КАЙМА НАРОДЕН ВИДОВЕ 250 г – цена 1,05 €; ПИЦА СТОУН Овън ПАСИОНАТА ВИДОВЕ 310-330Г – цена 2,89 €; КАШКАВАЛ КРАВЕ Милки 400Г – цена 2,69 €; КАШКАВАЛ КРАBE ЛЕСИДРЕН 2X350г – цена 6,49 €; СИРЕНЕ ТОПЕНО ХОХЛАНД СЕКТОРНО ВИДОВЕ 140г – цена 2,09 €; СИРЕНЕ ТОПЕНО ОПТИМА АДОРО СЕКТОРНО С ГАУДА 125Г – цена 1,39 € и много други.
Всички необходими хранителни и нехранителни стоки за дома ще откриете в Бургас – в Супермаркет Флора! Разгледайте свежите предложения!
Магазин Флора ще откриете на адрес: гр.Бургас, ж.к.Лазур, бл.166 в сграда ПАНОРАМА ФЛОРА.
Flora Каталог Брошура 12 Март – 18 Март 2026