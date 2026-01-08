В новата брошура на Flora ще откриете: СВИНСКИ ДЖОЛАН БЕЗ КОСТ кг – цена 3,83 €; СУРОВ СУДЖУК ЗА СУШЕНЕ РОДОПА ТРОЯН КГ – цена 6,29 €; МАСЛО КРАВЕ БЕЛИИСА 200 г – цена 1,78 €; ВАФЛИ РОДЕН КРАЙ 375г – цена 0,99 €; КЮФТЕ/ НЕБАПЧЕ ПИКАНТ 8×70г – цена 3,68 €; ЛУКАНКА Чичовци 240г – цена 3,06 €; КАПИЯ ПЕЧЕНА клио 680 г – цена 1,84 €; ШПЕК КЛАСИК ТЪРНОВСКИ МАЙСТОРИ 200г – цена 1,53 € и много други.
Всички необходими хранителни и нехранителни стоки за дома ще откриете в Бургас – в Супермаркет Флора! Разгледайте свежите предложения!
Магазин Флора ще откриете на адрес: гр.Бургас, ж.к.Лазур, бл.166 в сграда ПАНОРАМА ФЛОРА.
Flora Каталог Брошура 08 Януари – 14 Януари 2026