Flora Каталог Брошура 05 Февруари – 12 Февруари 2026
В новия каталог брошура на Flora ще откриете: МЛЯНО МЕСО 100% СВИНСКО КГ – цена 4.09 €; ПИЛЕШКО БУТЧЕ КГ – цена 1.65 €; КИСЕЛО МЛЯКО САЯНА ЗНП 2% 400Г – цена 0.54 €; ЗРЯЛ БОБ BAPEH КРЪСТЕВ 540г – цена 0.92 €; ЛУКАНКА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕЛИТ МЕС 320г – цена 2,99 €; ШПЕК САНДВИЧ БОНИ 330г +50Г ГРАТИС – цена 3,39 €; СВИНСКИ КОТЛЕТ КГ – цена 3,59 €; МАСЛО КРАВЕ ДОЙЧЕ МАРКЕЙБУТЕР 250г – цена 1,79 €; ШОКОЛАДОВИ БОНБОНИ НЕСТЛЕ ДАРК ТИНС 170 г – цена 2,55 € и много други.
Всички необходими хранителни и нехранителни стоки за дома ще откриете в Бургас – в Супермаркет Флора! Разгледайте свежите предложения!
Магазин Флора ще откриете на адрес: гр.Бургас, ж.к.Лазур, бл.166 в сграда ПАНОРАМА ФЛОРА.
