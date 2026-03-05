Flora Каталог Брошура 05 Март – 11 Март 2026

Публикувано в на 5 март 2026

В новия каталог брошура на Flora ще откриете: ПРЯСНО МЛЯКО МАДЖАРОВ 3,6% 1 л – цена 1,53 €; СИРЕНЕ МАСКАРПОНЕ БОР ЧВОР 250г – цена 2,75 €; ТОЧЕНИ КОРИ ГАБРОВО ПО РЕЦЕПТА ОТ ЕТЪРА 500г – цена 1,29 €; ХЕРИНГА ФИЛЕ МАРИНОВАНА С ЛИМОН/ ПИКАНТНА САЛМАРИС 220г – ценa 2,55 €; САЛАТА КЬОПООЛУ ТРАДИЦИЯ кг – цена 4,59 €; Суши КОМБО УРАМАКИ 210г – цена 3,99 €; МАСЛИНИ ТУРСКИ УСЛУ В МАСЛИНОВО МАСЛО 201-260 КГ – цена 3,65 €; ПРОТЕИНОВ КРЪНЧ LAB NUTRITION PREMIUM БРАУНИ/ВАНИЛОВ КРЕМ 65ГР – цена 1,75 € и много други.

Всички необходими хранителни и нехранителни стоки за дома ще откриете в Бургас – в Супермаркет Флора! Разгледайте свежите предложения!

Магазин Флора ще откриете на адрес: гр.Бургас, ж.к.Лазур, бл.166 в сграда ПАНОРАМА ФЛОРА.

Flora Каталог Брошура 05 Март – 11 Март 2026

