Flora Каталог Брошура 04 Декември – 10 Декември 2025

В новата брошура на Flora ще откриете: СВИНСКИ ВРАТ БЕЗ КОСТ г – цена 7,99 лв.; ЛУКАНКА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕЛИТ МЕС 320Г – цена 5,69 лв.; СТРАНДЖАНСКО ДЯДО СТЕФАНОВ 180г + СУШЕНИЦА СТЕФАНОВ 80 г- цена 5,99 лв.л КАШКАВАЛ OT KPABE МЛЯКО БУЛГАРЧЕ КГ – цена 15,99 лв.; СВИНСКА ПЛЕШКА БЕЗ КОСТ КГ – цена 5,99 лв.; БОБ БЯЛ РИКО 540г – цена 1,79 лв.; ТОЧЕНИ КОРИ БЕЛЛА ВИДОВЕ 400Г – цена 2,49 лв.; ШОКОЛАПАДОВА ФИГУРА ДЯДО КОЛЕДА С ИГРАЧКА Козмо 38Г – цена 1,19 лв. и много други.

Всички необходими хранителни и нехранителни стоки за дома ще откриете в Бургас – в Супермаркет Флора! Разгледайте свежите предложения!

Магазин Флора ще откриете на адрес: гр.Бургас, ж.к.Лазур, бл.166 в сграда ПАНОРАМА ФЛОРА.

