Flora Каталог Брошура 01 Февруари – 14 Февруари 2021

В новия каталог-брошура на Flora ще откриете: Свински котлет, 1 кг – цена 6,39 лв.; Пиле жълто Льо Пуле, 1 кг – цена 8,49 лв.; Мляно месо 100% свинско, 1 кг – цена 5,99 лв.; Шоколад Лакми Рошен, 295/300 гр – цена 4,15 лв.; Шоколадови бонбони Фереро Роше, 102 гр – цена 5,39 лв.; Синьо сирене Паладин, 1 кг – цена 2,00 лв.; Маслиново масло Минерва естра върджин, 750 мл – цена 5,39 лв. много други.
Нов магазин за хранителни стоки отвори в Бургас – Супермаркет Флора! Разгледайте свежите предложения:
Магазин Флора ще откриете на адрес: гр.Бургас, ж.к.Лазур, бл.166 в сграда ПАНОРАМА ФЛОРА.