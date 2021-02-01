Flora Каталог Брошура 01 Февруари – 14 Февруари 2021

Публикувано в на 1 февруари 2021 admin

В новия каталог-брошура на Flora ще откриете: Свински котлет, 1 кг – цена 6,39 лв.; Пиле жълто Льо Пуле, 1 кг – цена 8,49 лв.; Мляно месо 100% свинско, 1 кг – цена 5,99 лв.; Шоколад Лакми Рошен, 295/300 гр – цена 4,15 лв.; Шоколадови бонбони Фереро Роше, 102 гр – цена 5,39 лв.; Синьо сирене Паладин, 1 кг – цена 2,00 лв.; Маслиново масло Минерва естра върджин, 750 мл – цена 5,39 лв. много други.

Нов магазин за хранителни стоки отвори в Бургас – Супермаркет Флора! Разгледайте свежите предложения:

Магазин Флора ще откриете на адрес: гр.Бургас, ж.к.Лазур, бл.166 в сграда ПАНОРАМА ФЛОРА.

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Още каталози от същата категория
Кауфланд Каталог Брошура 400 000 Награди 01 Февруари – 07 Февруари 2021 Кауфланд Каталог Брошура 400 000 Награди 01 Февруари – 07 Февруари 2021

Пазарувай за над 400 000 награди от Кауфланд - Всяка 15-а скречкарта печели! Участието е обвързано с ...
ЛИДЛ Каталог Брошура 01 Февруари – 07 Февруари 2021 ЛИДЛ Каталог Брошура 01 Февруари – 07 Февруари 2021

В новия каталог-брошура на ЛИДЛ ще откриете: Nutella Какаов крем с лешници, 900 гр - цена 9,49 ...
Т Маркет Каталог Брошура 02 Февруари – 08 Февруари 2021 и 26 Януари – 01 Февруари 2021 Т Маркет Каталог Брошура 02 Февруари – 08 Февруари 2021 и 26 Януари – 01 Февруари 2021

В новия каталог-брошура на Т Маркет ще откриете: Портокали, 1 кг - цена 1,19 лв.; Свинска плешка ...