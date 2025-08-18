В новата промоция на Fashion Days ще откриете: Mango Яке с метални копчета – цена 54,99 лв.; Концентрирана маска за увредена коса L’Oreal Professionnel Serie Expert Absolut Repair Molecular – цена 23,99 лв.; Puma Чехли Leadcat с равна платформа и каишка от набук – цена 49,99 лв.; Liu Jo Кожени спортни обувки с монограм – цена 154,99 лв.; Mango Яке от туид с копчета – цена 59,99 лв.; Nike Раница Element с лого – 21 л – цена 53,99 лв. и много други.

Fashion Days е номер 1 онлайн модна дестинация в България, Румъния и Унгария. Предлага повече от 500 000 продукта и впечатляващо разнообразие от марки, достъпни както на онлайн магазина, така и чрез мобилни приложения. Поръчки над 65лв. включват безплатна доставка и възможност за връщане. Тук ще намерите огромно разнообразие от оригинални облекла, обувки и аксесоари на международни марки (Michael Kors, Emporio Armani, Nike, Adidas, Converse, Desigual, Vero Moda, Guess, Geox и др.) специално за онези, които едновременно ценят рафинирания вкус, интересуват се от най-актуалните тенденции в модния свят и търсят вдъхновението всекидневно.

За повече информация, моля посетете сайта на Fashion Days: www.fashiondays.bg



Fashion Days Промоция 18 Август – 31 Септември 2025