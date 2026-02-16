В новата‎ промоция на Fashion Days ще намерите: HiCCUP Яке с качулка, подплатено, бял памук/ликра Характеристики Цвят: бял Материал: текстил Състав Външна част: %95 памук, %5 ликр Код на продукта: 6405009-667_249344 – цена 18,37 €; Liu Jo Капитонирана раница с преден джоб с цип, Коняк кафяв Характеристики Цвят: коняк кафяв Стил: ежедневен Материал: полиестер, екологична кожа – цена 62,99 €; CALVIN KLEIN Раница от еко кожа с преден джоб, Черен Характеристики Цвят: черен Стил: ежедневен Материал: екологична кожа – цена 89,49 €; GUESS Раница от еко кожа с външни джобове с цип, Черен – цена 97,99 €; C’iel Конвертируема кожена раница Gabby100, Черен – цена 68,49 €; Puma Раница Phase с лого – 22 л, Бял/Пастелнорозов – цена 12,49 €; adidas Performance Раница с десен, Кралско Синьо/Мръснобял – цена 14,99 €; Sprayground Унисекс раница с джобове, Черен/Бледозелен/Бял – цена 118,61 € и много други.

Fashion Days е номер 1 онлайн модна дестинация в България, Румъния и Унгария. Предлага повече от 500 000 продукта и впечатляващо разнообразие от марки, достъпни както на онлайн магазина, така и чрез мобилни приложения. Поръчки над 65лв. включват безплатна доставка и възможност за връщане. Тук ще намерите огромно разнообразие от оригинални облекла, обувки и аксесоари на международни марки (Michael Kors, Emporio Armani, Nike, Adidas, Converse, Desigual, Vero Moda, Guess, Geox и др.) специално за онези, които едновременно ценят рафинирания вкус, интересуват се от най-актуалните тенденции в модния свят и търсят вдъхновението всекидневно.

За повече информация, моля посетете сайта на Fashion Days: www.fashiondays.bg



Fashion Days Промоция 16 Февруари – 08 Март 2026