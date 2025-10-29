Тази година акциите за Черен Петък 2025 започват рано! Още този петък Fashion Days ще ви изненада със супер намаления! Подгответе кошницата си отрано, началото е в 07:00 часа на 31 Октомври 2025.

Fashion Days е номер 1 онлайн модна дестинация в България, Румъния и Унгария. Предлага повече от 500 000 продукта и впечатляващо разнообразие от марки, достъпни както на онлайн магазина, така и чрез мобилни приложения. Поръчки над 65лв. включват безплатна доставка и възможност за връщане. Тук ще намерите огромно разнообразие от оригинални облекла, обувки и аксесоари на международни марки (Michael Kors, Emporio Armani, Nike, Adidas, Converse, Desigual, Vero Moda, Guess, Geox и др.) специално за онези, които едновременно ценят рафинирания вкус, интересуват се от най-актуалните тенденции в модния свят и търсят вдъхновението всекидневно.

За повече информация, моля посетете сайта на Fashion Days: www.fashiondays.bg

Fashion Days Промоция Черен Петък 31 Октомври 2025