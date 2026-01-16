В новия каталог брошура на Enikom ще откриете: КУХНЯ TAGA 0102900000736 материал: фронт MDF боя с UV лак размери: Ш364/360 х Д60 х В219 термоплот с дебелина 4 см механизми с плавно затваряне цена на показаната конфигурация: – ценa 6552 лв.; КУХНЯ NERO, МОДУЛНА СИСТЕМА ОМЕГА СУПЕР МАТ 0102900000752 материал: фронт MDF акрил супер мат размери: Ш263/337 х Д60 х В218 термоплот с дебелина 4 см Egger стенен панел механизми за плавно и безшумно затваряне Blum цена на показаната конфигурация – ценa 14889,60 лв.; КУХНЯ LINEA 0102900000678 материал: фронт MDF гланц с UV лак размери: Ш360 х Д60 х В219 механизми с плавно затваряне цена на показаната конфигурация: – ценa 4868 лв.; 0400700000791 Настолна лампа Tronco, евкалипт ф10см,1хЕ27, max 40W – ценa 38,28 лв.; Пендел Tronco- евкалипт, H25см- дърв., 1хЕ27, max 40W лв. – цена 46,72 лв. и много други.

Магазините на мебели Enikom ще откриете в София, на адреси: ж.к. Люлин 2, бул. „Царица Йоанна“ 102; бул. „Симеоновско шосе“ 138; ж.к. Надежда 1, бул. „Ломско шосе“ бл 171, София 1229 и в Пловдив, на адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза“ 72.

За повече информация, моля посетете сайта на мебели Еником: www.enikom.bg

Enikom Каталог-Брошура 16 Януари – 31 Януари 2026