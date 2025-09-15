В новия каталог и брошура на Enikom ще откриете: КУХНЯ ОТ МОДУЛНА СИСТЕМА INVICTUS 0102900000772 фронт MDF боя мат с UV лак размер кухня: Ш416 х Д60 х В219 размер остров: Ш364 х Д92 х В94 стенна облицовка механизми за плавно затваряне термоплот 4 см – цена 11 512 лв.; ТРАПЕЗЕН СТОЛ WESER материали/конструкция: дамаска + метал облегалката и седящата част на стола са изработени от мека микрофибърна дамаска 100% полиестер основа: прахово боядисан метал цвят: кафяв+черен – цена 60 лв.; КУХНЯ ОТ МОДУЛНА СИСТЕМА INTEGRA 0102900000882 материал: врати MDF боя светлосив мат; корпус ПДЧ в цвят Халифакс калай + естествен фурнир размери: Ш334+262 x Д60 x В222 – цена 17 120 лв.; ТРАПЕЗНА МАСА SLAP 01016000001635 материал: МДФ C298 фурнир + масив цвят: орех арти размери: Ф110+35 х В75 – цена 893 лв.; ТРАПЕЗЕН СТОЛ SANI 01017000001875 материал: дамаска + масив бук цвят: орех+бежово размери: Ш50 х Д60 х В85 – цена 210 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на мебели и обзавеждане за дома, офиса и вилата в каталога на Еником.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на мебели Еником тук.

Магазините на мебели Enikom ще откриете в София, на адреси: ж.к. Люлин 2, бул. „Царица Йоанна“ 102; бул. „Симеоновско шосе“ 138; ж.к. Надежда 1, бул. „Ломско шосе“ бл 171, София 1229 и в Пловдив, на адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза“ 72.

За повече информация, моля посетете сайта на мебели Еником: www.enikom.bg

Enikom Каталог-Брошура 16 Септември – 30 Септември 2025