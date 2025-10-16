В новия каталог и брошура на Enikom ще откриете: РЕЛАКС ФОТЬОЙЛ SAMARA материали/конструкция: микрофибърна дамаска – 100% полиестер+метал основа: изработен от иглолистна дървесина ПДЧ и MDF цвят: бежов – ценa 553,80 лв.; ХОЛНА ГАРНИТУРА MARSEJ материал: дамаска цвят: тюркоаз Диван 3-ка 01019000000806: Ш225 х Д110 х В90; размер на леглото: Ш140 х Д195 – цена 1495,20 лв., Фотьойл 01019000000805: Ш110 х Д110 х В90 – цена 655,20 лв.; ХОЛНА ГАРНИТУРА DE MARCO 01018000001377 материал: дамаска цвят: зелен размери: Ш250 х Д172 х В90 – цена 2730,78 лв.; ДИВАН MANILA 0101900000756 материал: дамаска цвят: жълт размери: Ш 242 х Д103 х В95 функция сън и ракла размер на леглото: Ш160 х Д200 – цена 1408,76 лв.; ХОЛНА ГАРНИТУРА KOMO 101800001134 материал: дамаска цвят: сиво – син меланж размери: Ш292 х Д220 х В94 функция сън и ракла размер на леглото: Ш130 х Д238 – цена 1858,40 лв. и много други.

Магазините на мебели Enikom ще откриете в София, на адреси: ж.к. Люлин 2, бул. „Царица Йоанна“ 102; бул. „Симеоновско шосе“ 138; ж.к. Надежда 1, бул. „Ломско шосе“ бл 171, София 1229 и в Пловдив, на адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза“ 72.

Enikom Каталог-Брошура 16 Октомври – 31 Октомври 2025