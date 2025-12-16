В новия каталог брошура на Enikom ще откриете: ТРАПЕЗЕН СТОЛ WESER материали/конструкция: дамаска + метал облегалката и седящата част на стола са изработени от мека микрофибърна дамаска 100% полиестер – цена 60 лв.; ХОЛНА ГАРНИТУРА TEO 0101900000981 материал: дамаска, ракла: механизъм: зиг-заг пружини, механизъм пума цвят: барингтон капучино, опция за цвят на крачетата – черен и хром размери: Ш 268 х Д199 х В90-100 размер на леглото: Ш144 х Д210 – цена 2024 лв.; МОДУЛНА СИСТЕМА HONOLULU 01018000001414 материал: дамаска цвят: сив меланж размери: Ш 310 х Д110 х В90 размер на леглото: Ш105 х Д250 – цена 2639,20 лв.; ЪГЛОВА ХОЛНА ГАРНИТУРА TRENDY 01018000001388 материал: дамаска цвят: сив размери: Ш240 х Д170 х В90 функция сън и ракла легло: Ш125 х Д197 – цена 1740,80 лв.; ХОЛНА ГАРНИТУРА PRIMAVERA 01018000001422 материал: дамаска цвят: тюркоаз размери: Ш280 х Д182 х В90- цена 2096,80 лв.; ХОЛНА ГАРНИТУРА MIKA 01018000001255 материал: дамаска цвят: сив размери: Ш260 х Д188 х В91 функция сън размер на леглото: Ш145 х Д240 – цена 1598 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на мебели и обзавеждане за дома, офиса и вилата в каталога на Еником.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на мебели Еником тук.

Магазините на мебели Enikom ще откриете в София, на адреси: ж.к. Люлин 2, бул. „Царица Йоанна“ 102; бул. „Симеоновско шосе“ 138; ж.к. Надежда 1, бул. „Ломско шосе“ бл 171, София 1229 и в Пловдив, на адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза“ 72.

За повече информация, моля посетете сайта на мебели Еником: www.enikom.bg

Enikom Каталог-Брошура 16 Декември – 31 Декември 2025