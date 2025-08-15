В новия каталог-брошура на Enikom ще откриете: МОДУЛНО ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА СПАЛНЯ TOSCANO 01036000001014 материал: ПДЧ Sedef + стъкло bronze цвят: крем мат, Гардероб Toscano със 6 врати: Ш260 х Д58 х В225 + Нощно шкафче Toscano: Ш57 х Д46 х В47 + Легло Toscano Ш 183 х Д237 х В106 – за матрак: Ш160 х Д200, материал: дамаска цвят: екрю – цена 5579,00 лв.; ДИВАН АЛЕКСА, материали/конструкция: ПДЧ, ПДВ, фазер, зиг – заг пружини площ за сън: 260×182 ракла: механизъм Пума: универсален – цена 1050,00 лв. и много други.

Магазините на мебели Enikom ще откриете в София, на адреси: ж.к. Люлин 2, бул. „Царица Йоанна“ 102; бул. „Симеоновско шосе“ 138; ж.к. Надежда 1, бул. „Ломско шосе“ бл 171, София 1229 и в Пловдив, на адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза“ 72.

За повече информация, моля посетете сайта на мебели Еником: www.enikom.bg

Enikom Каталог-Брошура 16 Август – 31 Август 2025