В новата брошура-каталог на Enikom ще откриете: Модулен диван Аруба 01018000001557 материал: рамка: масив, ПДЧ плоскости, метал, седалка: зиг-заг пружини и метал + дамаска, П-образен, крака – метал цвят: жълт размери: Ш352 х Д276 х В77 функция сън: 141 x 121 – с подматрак на средната част ракла под лежанката – цена 1570,10 €; Бокспринг легло Corina 0100200000724 материал и конструкция: ПДЧ, масив, дамаска и метал, с покет пружини, повдигащ механизъм и ракла с включен матрак 160/200 цвят: бежов размер: Ш184 x Д220 x В131 – цена 803,25 €; Модулен диван Siba Г-образна конфигурация 01018000001304 материал: метал + дамаска цвят: сиво размери: Ш293 х Д240 х В94 – цена 1260,75 € и много други.

Магазините на мебели Enikom ще откриете в София, на адреси: ж.к. Люлин 2, бул. „Царица Йоанна“ 102; бул. „Симеоновско шосе“ 138; ж.к. Надежда 1, бул. „Ломско шосе“ бл 171, София 1229 и в Пловдив, на адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза“ 72.

Enikom Каталог-Брошура 01 Май – 15 Май 2026