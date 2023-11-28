eMAG Промоция 28 Ноември – 03 Декември 2023

В новата eMAG промоция ще намерите: Гирлянда Imperial Kaemingk, Имитация на елха, 270×22 см, Зелена – цена 17,99 лв.; Коледен гирлянд, Елхови клонки, Шишарки, Червени плодове, 2.7 м, Зелен – цена 74,07 лв.; Комплект коледни топки, 50 броя, 3 размера, Мат, Блестящ, Перфориран, Шампанско – цена 44,43 лв.; Коледни лампички Lumineo, Ледени висулки, 250 LED светлини, 735 см, Топла светлина, 8 функции, Таймер, Външни – цена 43,99 лв.; Комплект коледни топки, 100 броя, 3 размера, Мат, Блестящ, Перфориран, Шампанско – цена 74,07 лв.; Коледен гирлянд, Елхови клонки, Горски плодове, Снежни шишарки, LED, 3 м, Зелен – цена 78,70 лв.; Комплект коледни топки, 50 броя, 3 размера, Мат, Блестящ, Перфориран, Червен – цена 44,43 лв. и много други.
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