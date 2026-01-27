В новата‎ промоция на eMAG ще намерите: NORTHFINDER, Зимно яке Stribog с цип, Черен – цена 84,49 €; NORTHFINDER, Капитонирано зимно яке Mircheс качулка, Черен – цена 101,99 €; Skechers, Скосени спортни обувки Ravaged Love от еко кожа, Бял/Многоцветен – цена 74,49 €; Спортни обувки, Joma C.Attica Men 2401 CATTIW2401, Черни, Черен – цена 67,64 €; Спортни обувки, Art-Mas, неплъзгащи се, дишащи материали, качество и издръжливост, сиви, 47 – цена 23,99 €; Nike, Спортни обувки Full Force от кожа и еко кожа с контрасти, Бял, Черен, Аленочервен, 8 – цена 44,99 €; Спортни обувки Big Star Естествена кожа Номер 43 Жълти – цена 36,20 €; Таблет за деца LULUGTI, 7 инча, Android 13, 64GB, ергономичен дизайн, розов – цена 59,40 €; Телевизор SAMSUNG QLED 43Q7F2, 43″(108 см), Smart, 4K Ultra HD, Клас G (Модел 2025) – цена 319 €; Телевизор TCL QLED 55P8K, 55″ (139 см), Smart Google TV, 4K Ultra HD, 100Hz, Клас F (Модел 2025) – цена 479,99 € и много други.

eMAG е най-големият онлайн магазин в България, предлагащ огромно разнообразие от стоки. Категориите, от които може да избирате са:

– Телефони, таблети, компютри, телевизори, фото, видео, малки електроуреди, големи електроуреди, мода, здраве и красота, дом, градина, книги и офис консумативи, играчки и детски артикули, спорт и свободно време и авто аксесоари.

Магазинът на eMAG е отворен за вас 24 часа в денонощието.

За повече информация, посетете сайта на магазин eMAG: www.emag.bg

eMAG Промоция 27 Януари – 01 Февруари 2026