В новата промоция на eMag ще откриете: Безжични слушалки Harmoniq, Bluetooth слушалки с вградено шумопотискане (ANC + ENC), Аудио слушалки, Цифров дисплей, Bluetooth 5.4, 42 часа батерия – цена 49,99 лв./ 25,56 € ; Телевизор TCL QLED 50S5K, 50″ (126 см), Smart Android TV, Full HD, Клас (Модел 2025) – цена 589,99 лв./ 301,66 € ; Телевизор TCL QLED 55P8K, 55″ (139 см), Smart Google TV, 4K Ultra HD, 100Hz, Клас F (Модел 2025) – цена 943,83 лв./ 482,57 €; Аудио система JBL Partybox 520, Преносима, 400W, Bluetooth 5.4, Auracast, IPX4, 15 часа живот на батерията, Сменяема батерия, Черна – цена 1.423,03 лв./ 727,58 € и много други.

eMAG Промоция 27 Октомври – 02 Ноември 2025