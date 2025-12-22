eMAG Промоция 22 Декември – 29 Декември 2025

В новата промоция на eMAG ще намерите: Микровълнова фурна Samsung MS23K3513, 23 л, Дигитален панел, Quick Defrost, 800 W, Черна – ценa 201,86 лв.; Смартфон Xiaomi Redmi 15, 8GB RAM, 256GB, 5G, Midnight Black + Тъкана каишка и стойка с пръстен – цена 419,98 лв.; Саундбар Samsung HW-Q990F, 11.1.4, 756W, Bluetooth, Wi-Fi, комплект за субуфер и безжична връзка, безжичен Dolby Atmos, HDMI 2.1 eARC, Черен титан – цена 1549,99 лв.; Телевизор SAMSUNG OLED 55S90F, 55″(138 см), Smart, 4K Ultra HD, 100 Hz, Клас G (Модел 2025) – цена 1999,99 лв.; Smartwatch Huawei Watch GT 6 Pro, 46MM, Black Titanium Alloy Case, Black Fluoroelastomer Strap – цена 702,07 лв.; Саундбар Samsung HW-Q990F, 11.1.4, 756W, Bluetooth, Wi-Fi, комплект за субуфер и безжична връзка, безжичен Dolby Atmos, HDMI 2.1 eARC, Черен титан – цена 1549,99 лв.; Саундбар Samsung HW-Q600F, 3.1.2, 380W, Bluetooth, Wi-Fi, Безжичен субуфер, Dolby Atmos, HDMI eARC, Титаново черен – цена 520,88 лв.; Аудио система LG XBOOM RNC7, Bluetooth, FM радио, Караоке, Wireless Party Link, Double Bass-Boost, Черен – цена 549,99 лв. и много други.
eMAG е най-големият онлайн магазин в България, предлагащ огромно разнообразие от стоки. Категориите, от които може да избирате са:
– Телефони, таблети, компютри, телевизори, фото, видео, малки електроуреди, големи електроуреди, мода, здраве и красота, дом, градина, книги и офис консумативи, играчки и детски артикули, спорт и свободно време и авто аксесоари.
Магазинът на eMAG е отворен за вас 24 часа в денонощието.
За повече информация, посетете сайта на магазин eMAG: www.emag.bg