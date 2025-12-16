eMAG Промоция 16 Декември – 21 Декември 2025

В новата‎ промоция на eMAG ще намерите: Смарт часовник Harmoniq® Smartwatch за жени, Smartwatch с 1.43″ AMOLED дисплей, Часовник с Bluetooth обаждания, Пулс/SpO2, Сън/Стрес, 150+ спорта, IP67, SMART функции, Smartwatch Android/iOS, Цинкова рамка, Силиконова и метална каишка, Стилен розов – ценa 104,71 лв.; Детски таблет, BRILLAR Android 13 таблет, осемядрен процесор, 8GB RAM, 64GB, WIFI, Bluetooth, розов – цена 99,98 лв.; Универсална писалка Stylus, Beeherb, За мобилни телефони или таблети с Android и Windows, За мобилни телефони Apple, Магнитна, USB-C бързо зареждане, Дълго време в режим на готовност, Бяла – цена 30,71 лв.; OUKITEL C36 Мобилен телефон, 12GB + 128GB/1TB разширяем, 5150mAh 6.56″ HD+ дисплей Android 13, 4G смартфон, осемядрен процесор, 13MP панорамна камера, две SIM карти, Wi-Fi – цна 209,56 лв.; Лаптоп Blackview Acebook 6, 16GB DDR4 256GB SSD, Intel N150 3.6GHz/ Intel UHD Graphics, Win11 Home, 38Wh, 15.6″ FHD+, HDMI 2.0, Bluetooth 5.0, USB 3.0, WLAN 5G, сив – цена 837,37 лв. и много други.

eMAG е най-големият онлайн магазин в България, предлагащ огромно разнообразие от стоки. Категориите, от които може да избирате са:

– Телефони, таблети, компютри, телевизори, фото, видео, малки електроуреди, големи електроуреди, мода, здраве и красота, дом, градина, книги и офис консумативи, играчки и детски артикули, спорт и свободно време и авто аксесоари.

Магазинът на eMAG е отворен за вас 24 часа в денонощието.

За повече информация, посетете сайта на магазин eMAG: www.emag.bg

