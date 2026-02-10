eMAG Промоция 10 Февруари – 18 Февруари 2026

Публикувано в на 10 февруари 2026

В новата‎ промоция на eMAG ще намерите: Гейминг лаптоп Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H с процесор Intel Core Ultra 9 275HX до 5.4GHz, 16″ WQXGA, OLED, 240Hz, 32GB DDR5 RAM, 1TB SSD, NVIDIA GeForce RTX5070 Ti12GB GDDR7, без операционна система, Eclipse Black, 3 години гаранция Premium Care на място – цена 2436,99 €; Геймърски лаптоп Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 с процесор Intel® Core™ Ultra 9 275HX до 5.4GHz, 16″ WQXGA, OLED, 165Hz, 32GB DDR5 RAM, 2TB SSD, NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 8GB GDDR7, без операционна система, Eclipse Black, 3 години гаранция Premium Care – цена 1953,99 €; Лаптоп Lenovo Gaming Legion Pro 7 16IAX10H, Intel® Core™ Ultra 9 275HX до 5.4GHz, 16″ WQXGA, OLED, 240Hz, 64GB DDR5 RAM, 1TB SSD, NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 24GB GDDR7, No OS, Eclipse Black, 3y on-site Premium Care – цена 3824,73 €; Смартфон Apple iPhone 17 Pro, 256GB, 5G, Silver – цена 1287,61 € и много други.

eMAG е най-големият онлайн магазин в България, предлагащ огромно разнообразие от стоки. Категориите, от които може да избирате са:

– Телефони, таблети, компютри, телевизори, фото, видео, малки електроуреди, големи електроуреди, мода, здраве и красота, дом, градина, книги и офис консумативи, играчки и детски артикули, спорт и свободно време и авто аксесоари.

Магазинът на eMAG е отворен за вас 24 часа в денонощието.

За повече информация, посетете сайта на магазин eMAG: www.emag.bg

